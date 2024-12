Si sono appena concluse le gare delle 18:45 di questo giovedì di Conference League. La Fiorentina batte comodamente il LASK con un netto 7-0 e, con quattro vittorie in cinque gare, aumenta ulteriormente il gap con le inseguitrici. La squadra viola è seconda solo al Chelsea, ma non basta per ottenere l’aritmetica certezza di passare tra le prime otto e quindi evitare il turno play-off di febbraio. Si dovrà attendere l’ultima giornata, benché sia una formalità o poco più. Austriaci che, invece, naufragano in classifica a soli 2 punti e riducono al minimo le chance dei soli playoff.

Perde il Legia che resta a pari della Fiorentina

Sugli altri campi il Real Betis rischia, ma strappa tre punti fondamentali contro il Petrocub e salva le possibilità di playoff a febbraio. Perde, invece, il Legia Varsavia contro il Lugano (1-2), che resta a pari punti con la Fiorentina. Altri risultati: Basaksehir-Heidenheim 3-1, Dinamo Minsk-Larne 2-0, Copenhagen-Hearts 2-0, Noah-APOEL 1-3, HJK-Molde 2-2, Olimpija Lubiana-Cercle Brugge 1-4.