Italia in affanno ancora prima di cominciare: orfana di Bonaventura, a centrocampo è già strage di infortuni

Non arrivano buone notizie da casa Italia a pochi giorni dall'esordio degli Azzurri all'Europeo. Dopo le amichevoli contro Turchia e Bosnia disputate al Dall’Ara e al Castellani concluse con una vittoria e un pareggio, il Ct Luciano Spalletti ha in infermeria Nicolò Fagioli, che nell'ultimo allenamento ha fatto differenziato in palestra per colpa di un affaticamento muscolare rimediato nel test di domenica.

Prosegue anche l'iter riabilitativo Nicolò Barella che ha saltato le due amichevoli per un affaticamento muscolare. Giallo invece sulle condizioni di Davide Frattesi che dopo una prima fase di riscaldamento con i compagni ha interrotto la seduta odierna di allenamento. Un centrocampo decimato dagli infortuni, ancora prima di iniziare.