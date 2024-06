Martinez Quarta scala le gerarchie dell'Argentina e si assicura un posto per la Copa America

Ieri notte la prestazione vincente dell'Argentina contro l'Ecuador in amichevole in vista di quello che sarà il debutto in Copa America che l'Albiceleste farà tra 9 giorni. E' bastato un gol di Di Maria ai campioni del mondo per trionfare. Nel secondo tempo l'ottimo ingresso in campo di Lucas Martinez Quarta nel finale, che ha confermato come il difensore viola si sia assicurato ormai la convocazione per il torneo continentale.

Entro quattro giorni, infatti, Scaloni dovrà tagliare 3 nomi dalla lista dei convocati attuali per la Copa America. Dovrebbero essere in lista dunque sia Quarta che Nico Gonzalez per la Fiorentina. In difesa l'escluso dovrebbe essere Leonardo Balerdi. Lo riporta TyCSport.