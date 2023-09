Vlahovic e Chiesa trascinano la Juve che batte la Lazio nel primo match di giornata. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Primo anticipo di Serie A tutto in salsa ex viola, vista la vittoria per 3-1 della Juventus contro la Lazio, che resta a quota 3 e molto indietro in classifica. Gara decisa già nel primo tempo con l'uno-due firmato da Vlahovic e Chiesa. Nella ripresa gol splendido di Luis Alberto con un destro a giro da fuori area ma subito dopo altro pallone insaccato da Vlahovic, sempre col destro e sempre da fuori area.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 10, Milan 9, Inter 9, Lecce 7, Verona 6, Napoli 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Frosinone 4, Torino 4, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.