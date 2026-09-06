Piccoli si sblocca subito ma il Bologna viene fermato sul pari dal Sassuolo e stacca la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Ne rimangono solo due a quota zero insieme alla Fiorentina e sono Venezia e Genoa, perché il Bologna ha strappato il suo primo punto proprio nel finale del match contro il Sassuolo. Un 2-2 piuttosto spettacolare al ‘Dall’Ara', dove ha avuto modo di sbloccarsi anche Roberto Piccoli.

Gara aperta nel primo tempo dalla rete di Doig, che ha ribadito in rete al 19' un contropiede inizialmente sventato dalla difesa. Pari firmato dall'ex viola che a inizio ripresa ha incornato di testa un corner di Bernardeschi. Un paio di minuti e Sassuolo ancora avanti: Adzic vince un rimpallo al limite e batte Skorupski. Il forcing del Bologna ha prodotto infine il pari all'86' grazie a Dovbyk che insaccato col mancino dopo un duello fisico.

La classifica

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Como 7, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Atalanta 6, Frosinone 6 Udinese 4, Sassuolo 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.