Fiorentina-Torino 1-2, 41° giornata della Serie A 2025/2026

Niente di nuovo, verrebbe da dire. Niente che non sia già stato ampiamente visto da più di un anno a questa parte. La Fiorentina cade in casa anche al cospetto di un Torino sulla carta tutt'altro che irresistibile ma che al Franchi ha gestito a lungo il pallino del match.

Quanto dura questa Serie A?

Parrebbe di trovarsi nella 41°esima giornata della Serie A 2025-26: non potrebbe essere altrimenti, perché la Fiorentina sembra essere targata Pioli-Pradé più che Grosso-Paratici. Certo che dura tanto questo campionato 2025-26, dato che di solito le stagioni terminano a maggio! Alquanto strano, dunque, che la Serie A abbia deciso di aggiungere tre partite a questa sciagurata stagione, per di più facendole giocare a settembre!

Magari fosse così…

Facili ironie a parte, è preoccupante il fatto che il livello della Fiorentina, nonostante le premesse, sembra addirittura essersi abbassato rispetto all'ultima Viola di Vanoli che, ben lungi dal poter essere degna della storia della Fiorentina, aveva negli ultimi tempi cominciato ad assumere le sembianze di una squadra.

C'è tempo, ma bisogna agire ora

Sia chiaro, il tempo per recuperare c'è tutto, ma è adesso il momento in cui la situazione va affrontata – da società, squadra e tecnico- per evitare (nuovamente) di trovarsi a vivere improbabili scontri salvezza di cui, almeno quest'ano, faremmo volentieri a meno.