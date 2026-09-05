Pellegrino: "Avrei preferito vincere rispetto a segnare. Dobbiamo lavorare e migliorare velocemente"

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali del club a margine della sconfitta per 2-1 contro il Torino, che getta ancora più in crisi la Viola.

"Avrei voluto una vittoria"

Queste le parole del centravanti argentino :"Sono felice per il gol, ma avrei di gran lunga preferito una vittoria rispetto ad una mia rete. Dobbiamo lavorare e dare di più, essere una squadra giovane ed essere in tanti nuovi non è una scusante"

Sul primo gol a Firenze

Primo gol con la Fiorentina? Spero sia il il primo di tanti. Segnare è sempre una bella soddisfazione, anche se la priorità è che la squadra faccia bene".