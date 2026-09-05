Pellegrino: "Dobbiamo migliorare, essere giovani non è una scusa. Rapporto con Grosso? Vi dico che..."

A margine della sconfitta contro il Torino, Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "C'è amarezza, abbiamo fatto una prima parte di partita buona, e se il colpo di testa di Atta fosse entrato saremmo andati sul 2-0. L'essere una squadra giovane non è una scusante, dobbiamo far meglio".

"Essere giovani non è una scusante"

Sull'essere una squadra giovane: "Dobbiamo imparare, crescere e migliorare tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a tenere la partita nelle nostre mani. Essere giovani porta gioia e voglia di giocare, ma anche inesperienza. Oggi dovevamo essere più furbi ed intelligenti, dobbiamo maturare velocemente".

“Sui fischi dei tifosi…”

Sul rapporto con Grosso e sui fischi: “Il nostro rapporto con mister Grosso è ottimo, quello che ci dice rimane tra noi. Non ci rimane altro da fare che lavorare. I tifosi vanno solo ringraziati, ci hanno sostenuto fino all'ultimo in entrambe le gare in casa. Voglio dedicare il gol alla mia famiglia che mi sta sempre vicino”.