Intervistato da Sportitalia Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport, ha parlato dell'esterno di proprietà della Fiorentina Michael Kayode: “Ci sentiamo tutti i giorni. Sta andando bene, ha giocato questa bella partita contro l’Arsenal in cui ha fatto l’assist per il pareggio del Brentford facendo poi un recupero difensivo decisivo per l’1-1 finale. Nell’ultima sfida poi contro il Brighton ha fatto l’esordio da titolare, all’inizio c’era un po’ di timore, ma è durato 5 minuti, dopodiché ha disputato una bella partita. E’ migliorato in fase difensiva e tatticamente, oltre che nell’esperienza. E’ contento e ringrazio sempre il suo agente Claudio Vigorelli per il lavoro che fa assieme a me per seguire il ragazzo ogni giorno”.

“Kayode è felicissimo di giocare in Inghilterra”

Poi ha aggiunto: "Kayode è contentissimo di giocare nel calcio inglese, si trova benissimo con i suoi compagni e con il mister. Ha giocato anche un paio di partite con l’Under 23 del club dove ha fatto davvero bene. Cambiare società, ambiente, cultura, non è semplice e qualche settimana di assestamento serviva anche per riprendere il ritmo adeguato di gioco”.

“Ancora presto per parlare del futuro”

Sul futuro di Kayode: “Non ho la sfera magica, lui deve pensare a fare bene, facendo il massimo in campo. Poi sarà il campo stesso a dire cosa succederà. L’importante è che faccia bene in questi mesi, che si impegni, poi vedremo in estate cosa succederà e sarà il Brentford a decidere perché ha il diritto di riscatto dalla Fiorentina, altrimenti si vedrà a tempo debito. Deve fare uno step alla volta, poi se negli anni saprà imporsi magari arriverà la chiamata di un club importante. Ma ricordiamoci che lui arriva già da una grande società come la Fiorentina, a cui sarà sempre legato”.

“La Nazionale maggiore è un sogno”

Infine Ritorni ha parlato del rapporto di Kayode con la Nazionale: "Rappresenta moltissimo per lui. Ha vinto l’Europeo under 19 con un suo gran gol di testa e con la gran bella squadra che avevano. Lui punta a poter riavere altre chiamate, che dovrà meritarsi sul campo. La Nazionale poi, intesa come maggiore, è un sogno che condivide con tutti i calciatori italiani, ma chiaramente sa che deve solo pensare di impegnarsi al massimo”.