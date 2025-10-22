La Gazzetta dello Sport: Piccoli e Dzeko ci riprovano in Europa

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 32

Titolone è: “Viola all'attacco”. E ancora: “Punte a secco Piccoli e Dzeko ci riprovano in Europa”. Sommario: “Domani a Vienna Kean dovrebbe riposare. In pole il bergamasco, a segno col Sigma Olomouc. Il bosniaco scalpita”.

Rapid in crisi nera

In taglio basso sguardo agli avversari: “Anche il Rapid Vienna è in crisi nera”. Sottotitolo: “La squadra di Stoger ha perso tre gare di fila in campionato. Davanti occhio al francese Mbuyi”.