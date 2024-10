Amoruso: "Non ci sono fenomeni alla Fiorentina, ma un gruppo che ha fame. Comuzzo sembra che giochi in Serie A da dieci anni"

Lorenzo Amoruso, ex viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo il successo di ieri della Fiorentina sulla Roma, esprimendosi in particolare su Comuzzo, autore di una prestazione da applausi: “Sta mettendo tutto da parte, in cassetta, e così facendo esperienza. Fa le cose giuste senza strafare. Sta acquisendo la tranquillità che serve per fare delle giocate in più: mi è sembrato un giocatore che gioca da dieci anni in Serie A".

Sulla buona classifica

"Prima di dicembre io non guardo la classifica. La squadra è nuova e giovane, per stare a grandi altezze bisogna sapere respirare un’aria rarefatta. Non abbiamo fenomeni in squadra, ma un gruppo di calciatori che sta seguendo delle belle idee e ha fame”.