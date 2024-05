Bucchioni: "La Fiorentina ha una voglia di rivalsa, ad Atene deve giocare chi è abituato a certi palcoscenici. Chi critica Italiano.."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Non ho nessuna paura in vista di Cagliari, soprattutto pensando ad un possibile turnover: credo che tutto faccia parte del progetto che Italiano ha in mente da qualche settimana. Ultimamente, ancor di piu rispetto al passato, abbiamo visto un sacco di rotazioni mirate a quella sfida li: sono convinto che italiano voglia portare alla massima forma fisica tutti i giocatori della sua rosa in vista di Atene. Nell’ultima partita contro il Napoli, in cui ci trovavamo davanti un avversario forte con l’obiettivo di mantenere il piazzamento europeo, c’erano molti piu titolari rispetto a quella con il Monza. A Cagliari mi aspetto il contrario: servirà attivare cervello e muscoli in vista dell’ultimo atto. Non bisogna fare quello che si è fatto in passato: se fai riposare i piu forti c’è il rischio che arrivino scarichi alla partita. C’è un giocatore da recuperare, e sto parlando di Belotti: l’ultimo infortunio l’ha un po’ limitato e adesso servirà rispolverarlo il prima possibile”.

Ha anche aggiunto: “Credo che la sconfitta dello scorso anno a Praga abbia fatto crescere molto questo gruppo: quella finale ci brucia ancora. Cosa si è capito? Che certe partite devono essere giocate da quei giocatori che sono abituati a certi palcoscenici, coloro che sono abituati a giocare partite del genere. Tutto questo per dire che la bilancia pende verso Belotti. Il Gallo' ha esperienza europea, partite e reti con la Nazionale; insomma, in una finale punterei sicuramente su di lui. Stesso discorso per la difesa, Quarta su Ranieri per abitudine a pestare campi del genere. Oggi, la fortuna della squadra è il fatto che Nzola sia diventata una vera e propria alternativa.

Ha poi concluso elogiando Italiano: “Le critiche fanno parte dello sport e di questo mondo, ma voglio sottolineare che chi non riconosce la grandezza del lavoro fatto da Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina non ha ben presente di cosa sia accaduto a Firenze negli ultimi tre anni. Probabilmente, tralasciando l’allenatore, saranno gli stessi giocatori ad avere una voglia di rivalsa in piu: ripresentarsi alla stessa finale dopo soli 12 mesi è un impresa piu unica che rara”.