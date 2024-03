Un mese e mezzo per costruire il gran finale della Fiorentina di Italiano. Dall'Atalanta passa buona parte delle sorti della stagione

Il futuro in quaranta giorni, ormai ci siamo. Atalanta e Fiorentina stanno vivendo una stagione importante, su più fronti, e vogliono scrivere la storia. E grazie all'avversaria di oggi, dal 24 aprile in poi sarà tutto più chiaro sull'attuale stagione, considerata anche la doppia semifinale di Coppa Italia.

Risposte reciproche

La Fiorentina, inoltre, aggiunge al percorso del finale di stagione il sapore dolceamaro di addio col tecnico Italiano a giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quante prospettive ci sono di vincere un trofeo o di rimanere con zeru tituli? Si potrà respirare aria d'Europa nella prossima stagione? E quale? Domande la cui risposta dipenderà in larga parte dallo sgomitare di Atalanta e Fiorentina, costrette ancora una volta a incrociarsi per gli obiettivi decisivi.

Come arrivano le due squadre?

I nerazzurri arrivano da due punti in quattro partite di campionato, contro le prime quattro della classifica, ma anche dal successo decisivo in Europa League. Unica pesante pecca la sconfitta in casa contro il Bologna, che ha reso non più imbattibile il fortino Gewiss. La Fiorentina proverà il colpo dopo essersi messa in tasca i quarti di Conference, ma anche dopo due pareggi amari in campionato, che hanno rallentato la corsa.