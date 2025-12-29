Nzola saluta con largo anticipo la Coppa d'Africa, guardando dalla panchina i suoi

L'Angola di Nzola saluta con largo anticipo la Coppa d'Africa: in virtù del pareggio a reti bianche arrivato con l'Egitto e del contemporaneo successo del Sudafrica (2-3 sullo Zimbabwe), le Palancas Negras escono dalla competizione dopo aver raccolto due punti in tre partite.

Non lascia il segno

Prestazioni a dir poco anonime per Nzola, che oggi è sceso in campo solo al 79simo, senza comunque riuscire a lasciare il segno. Nelle prime due partite, dove comunque era partito titolare, non è mai riuscito a incidere all'interno della sua squadra, non prendendo parte ai due gol segnati dall'Angola.

Ritorno in Italia

Anche per questo motivo, in quest'ultima uscita, gli era stato preferito Mabululu, che milita nel campionato libico all'Al-Ahli Tripoli. Il giocatore della Fiorentina, quindi, rientrerà in Italia per tornare in gruppo col Pisa, dove concluderà la stagione.