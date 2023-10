“Ho rivisto Parisi che lancia Osimhen, Kayode fa lo stesso. L'avevamo preparata così”. Comincia con questa battuta l'intervista rilasciata dall'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a DAZN.

E poi: “Abbiamo analizzato bene la partita contro il Real Madrid, dove il Napoli ha preso in mano la gara e creato tantissimo e preso precauzioni per poter evitare quello che era successo in quella gara. Ci ha premiato la personalità di far muovere la palla e di conseguenza far correre l'avversario”.

Italiano ha aggiunto: “Quarta esalta questa idea di aumentare le linee di passaggio. Da ragazzino era centrocampista e si vede. Ha preso il palo, è venuto fuori a palleggiare con Duncan e Arthur. Bonaventura ha 34 anni, fino all'ultimo era in dubbio. Jack era candidato a riposare assieme a Gonzalez che era stanco. Ha capacità di smarcamento non comuni. Ho preferito lavorare col mismatch tra Arthur e Lobotka ce la siamo giocata così ed è andata bene”.

E infine: “Abbiamo raggiunto l'obiettivo di non raggiungere gli stessi 15 giorni che avevamo vissuto dopo San Siro. Adesso ci godiamo questa vittoria, ancora è lunga ma ci teniamo stretta questa crescita dei ragazzi che escono sempre stremati dal campo, perché danno l'anima e si stanno applicando tutti”.