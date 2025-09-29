Ceccarini: "Dodô non è più lui. Kean? Deve essere più reattivo in certe occasioni. Lo spogliatoio è compatto"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e giornalista tifoso viola, ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima partita senza vittorie in casa del Pisa.

Le parole di Ceccarini

“Ora c'è Roma, Milan, Bologna e Inter. Io sono preoccupato perché conosco bene Pioli. Non capisco cosa stia succedendo davvero. Quando un allenatore riesce a gestire una tragedia come quella di Astori facendo 7-8 vittorie consecutive dici: può far tutto. Quando riesci a ricompattare dopo un dramma interno enorme dici: questo può arrivare ovunque".

E sui singoli

"Ora vedo una Fiorentina sotto rendimento, spenta. Fagioli non gioca perché non è in condizione. Dodô non sembra più lui, Gosens non spinge, la difesa è normale e Kean poco reattivo. Spesso finisce in fuorigioco. Lo spogliatoio viola? E' compatto”.