Come lasciare tutti col fiato sospeso. E se avesse ragione lo zio...

Stefano Pioli e la Fiorentina tutta, attendono con il fiato sospeso l'esito degli esami per Albert Gudmundsson.

Rientrato ieri in Italia, l'islandese verrà messo sotto la lente d'osservazione quest'oggi e capiremo tutti quali sono le sue reali condizioni fisiche.

Il colpo

L'attaccante è reduce dal colpo del ko (alla caviglia) preso durante il match contro l'Azerbaigian, valido per le qualificazioni ai Mondiali. Per quel colpo è dovuto uscire dalla gara e non è potuto andare in Francia a giocare contro i transalpini la seconda gara prevista.

Lo zio

Lo zio di Gudmundsson ed ex calciatore a sua volta, Albert Brynjar Ingason, ha fatto sapere che “recupererà nel giro di un paio di settimane”. Per carità, poco, ma tanto per saltare il match contro il Napoli nel quale ci sarebbe tanto bisogno della sua qualità (tra l'altro ha anche segnato nell'ultima sfida disputata al Maradona contro gli azzurri).