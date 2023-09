I contrasti col tifo di casa ci sono anche a Roma, Sarri: "I tifosi facciano cosa vogliono, le cose non ci vengono bene"

E' un momento complicato per la Lazio, molto attardata in classifica e diversa da quella dell'anno scorso. Ieri sera dopo l'1-1 con il Monza all'Olimpico sono volati diversi fischi, stigmatizzati così dal tecnico Sarri:

"I tifosi devono fare ciò che vogliono. Non sono molto d’accordo sull’aspetto dell’impegno, perché quello c’è, ma in questo momento le cose non ci vengono bene".