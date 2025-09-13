L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, analizzando la vittoria contro la Fiorentina ha detto: “Abbiamo ottenuto tre punti contro una squadra che negli ultimi tre anni è arrivata due volte in finale e una in semifinale di una competizione continentale e fa parlare di sé in Italia e in Europa”.

E poi: “Siamo venuti in un campo difficile a fare una partita di una certa importanza. La parte finale non mi è piaciuta, perché siam andati in affanno”.

E infine: “De Gea ha fatto delle parate importanti, ma abbiamo rimesso in gioco la Fiorentina e i ragazzi lo sanno che di questo non sono contento”.