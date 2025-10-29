Benedetto Ferrara: "Dalla gestione di Comuzzo al minutaggio di Fazzini, mi pongo tante domande sulla Fiorentina. Pioli? Irriconoscibile"

In vista della gara della Fiorentina, arriva il commento del giornalista Benedetto Ferrara a Radio Bruno Toscana: “Stasera contro l'Inter può contare un fattore come la fisicità. L'Inter in difesa è vulnerabile, ambisce al titolo dello Scudetto ma non è una squadra imbattibile”.

“Tante domande da farsi. Che fine ha fatto Comuzzo?”

Tante domande da porsi: “La prima è, che fine ha fatto Comuzzo? Anche perché Pongracic sta dimostrando di essere tutt'altro che un fenomeno, anzi. Mi stupisce anche la gestione di Pablo Marì, che prima sembrava destinato all'addio e invece adesso è insostituibile togliendo il posto proprio a Comuzzo stesso”.

“Pioli in confusione. E Fazzini…”

Su Fazzini, invece: “Sono state settimane di depressione e la Fiorentina si è affidata tanto a lui, soprattutto noi tifosi. Eppure nelle ultimissime partite non si è visto e sta giocando poco. Insomma, il periodo è buio e le domande che mi faccio sono tante. Sicuramente c'è molta confusione nella testa di Pioli, non sembra lui”.