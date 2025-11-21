La Nazione: Vanoli prenota il colpaccio contro la Juventus
Su La Nazione si legge della preparazione che la Fiorentina sta facendo in vista del big match di domani contro la Juventus.
In prima pagina
In prima pagina si legge in basso il titolo sulla Fiorentina: “Gud con Kean, Caccia al gol nella sfida con la Juventus. Vanoli prenota il colpaccio”.
Pagina 4
A pagina 4, all'interno, si legge: “Prove tecniche di colpo grosso. Kean più Gud, il gol passa da qui. Fortini e Sohm, aria di promozione”. E piccolo sotto: “Dazn trasmetterà il match del Franchi in chiaro. Guida pratica per i non abbonati alla piattaforma”.
Pagina 5
A pagina 5: “Vanoli accende il rilancio viola. ”Ma ci aspetta una strada lunga". E "Il Franchi (a metà) tutto esaurito. Caso coreografia: raduno-protesta.
💬 Commenti