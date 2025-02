Lucchese protagonista (in negativo) del weekend del calcio toscano: trasferta pagata da un ristorante e scontri fra ultras in autostrada - VIDEO

Una domenica nera per la Fiorentina a Verona quella di ieri, ma non è andata meglio ad un'altra squadra toscana. La Lucchese, che era andato alle cronache nazionali per le gravi difficoltà economiche (non era riuscita a pagarsi la trasferta per Sestri Levante, portando un ristorante di Lucca a racimolare circa 900euro per andare in Liguria), ha sofferto un altro episodio - poco - degno di nota.

Brutto episodio di inciviltà degli ultras

Violenti scontri tra gli ultras della Lucchese e del Perugia lungo l’autostrada A12. Centinaia di tifosi si sono affrontati in una rissa scoppiata in un’area di servizio, con lanci di oggetti e momenti di grande tensione. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere i gruppi e ripristinare la sicurezza. Sono in corso indagini per identificare i responsabili degli scontri.

Il VIDEO dei tafferugli