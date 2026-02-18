Il portiere della Fiorentina Luca Lezzerini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro lo Jagiellonia: “Sicuramente, dopo nove anni e mezzo, è un'emozione forte e grande. Sono contento e sono emozionato. Domani cercherò di affrontarla il più coperto possibile con calzamaglie e sotto maglie, cercando di tenermi in movimento anche quando la palla è lontana”.

“Bello vedere tanti ragazzi in prima squadra, cerco di aiutarli tutti”

Sui ragazzi del settore giovanile: “Sono aria fresca, è bello vederli in prima squadra. Un po' mi rivedo in loro nel percorso che stanno facendo, infatti cerco di aiutarli tutti quanti. Un aiuto e una parola in più, anche ‘cattiva’ se serve, sono aspetti che possono dare tanto per il prosieguo della carriera”.

“Penso di aver dato il mio contributo pur non giocando. Mi interessa essere una gran persona”

Sulla stagione: “Penso di aver dato un contributo all'interno del gruppo. Sto cercando di dare un aiuto pur non giocando, perché è un compito che fa parte prima dell'uomo e poi del giocatore. Preferisco essere visto come una gran persona, prima. Poi piace a tutti apparire anche come calciatore”.