Luiz Henrique, resta solo la concorrenza Premier per la Fiorentina. La distanza con il Botafogo, ma gli intermediari...

Meno vicina al traguardo, ma sempre in piedi, la trattativa per l'acquisizione di Luiz Henrique.

La Fiorentina ha già fatto la propria mossa da un po' di giorni, arrivando ad offrire 20 milioni più bonus al Botafogo, che però continua a chiederne 30.

Il piano saltato

Il piano originale di John Textor, proprietario tra le altre di società calcistiche, di Botafogo e Lione, ovvero quello di portare il giocatore dal Brasile alla Francia, è saltato. Questo perché la federcalcio francese ha bloccato gli affari in entrata dello stesso Lione, alle prese con problemi finanziari.

Intermediari all'opera

Il giocatore non disdegnerebbe affatto approdare in Italia ma viene corteggiato anche da alcuni club di Premier League che non sono però di primissima fascia. Intermediari all'opera per limare la distanza tra le parti.