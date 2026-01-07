Il Pisa interrompe il prestito di Nzola: l'angolano torna alla Fiorentina, ma solo di passaggio
L'attaccante M'Bala Nzola. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Decisivo il rigore sbagliato e l'atteggiamento generale, finisce stasera l'avventura di Nzola al Pisa. Il club toscano conferma le parole di Gilardino, che non aveva apprezzato l'operato dell'ex Fiorentina dopi l'ultima uscita contro il Como.
Pronto a ripartire
Lo riporta Gianluca Di Marzio: l'attaccante angolano tornerà a Firenze - vista l'interruzione del prestito da parte del Pisa - dove però sarà solo di passaggio in attesa della prossima destinazione: su di lui ci sarebbe l'interesse dello Spezia, dalla Serie B.
Ennesimo flop
Tre gol raccolti nella prima parte di stagione col Pisa, condita da una Coppa d'Africa tutt'altro che indimenticabile: Nzola lascia un'altra esperienza negativa, e dovrà cercare la prossima a strettissimo giro.
