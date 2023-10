Italiano non ha fretta di preparare la sfida con l'Empoli: un altro giorno di riposo per i giocatori della Fiorentina

Manca ancora una settimana al ritorno in campo della Fiorentina, che lunedì 23 sfiderà l'Empoli al Franchi. Non ha fretta Vincenzo Italiano, che peraltro al momento non può neanche lavorare con la squadra al completo considerando l'assenza dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.

Ecco quindi che il tecnico viola ha voluto concedere un premio extra ai ragazzi rimasti a Firenze, ovvero un ulteriore giorno di riposo. Dopo l'allenamento di sabato mattina contro la Primavera, la Fiorentina non era più scesa in campo e non lo farà nemmeno domani. Si torna a lavorare da mercoledì, con il derby con l'Empoli nel mirino.