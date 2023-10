Sul podcast di Globoesporte, Gringolandia, Il centrocampista della Fiorentina, Arthur, ha spiegato il perché abbia scelto di vestire la maglia viola, nonostante avesse diverse proposte da altre squadre.

“Il motivo principale per cui ho scelto la Fiorentina è stata la chiamata di Vincenzo Italiano, eppure avevo anche altre offerte da grandi club. Dopo quella conversazione che ho avuto con lui, ero sicuro che questo fosse il posto giusto dove venire”.

E poi: “Ovviamente ho i miei meriti, mi sono curato, ho lavorato, ma ce li ha anche lui: ha scommesso su di me. Mi ha dato tutta la fiducia necessaria per giocare, per sviluppare il mio miglior calcio. Sa usare le mie caratteristiche, i miei punti di forza in campo e trarne vantaggio. Questo merito appartiene certamente anche a lui”.