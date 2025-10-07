Corriere Fiorentino: I messaggi di Commisso

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.

Pagina 9

In primo piano c'è: “I messaggi di Commisso”. Sottotitolo: “Fiducia all’allenatore e alla dirigenza: pur molto insoddisfatto dei risultati, il patron non ha nessuna intenzione di cambiare”. Articolo che inizia così: “Fiducia totale in Stefano Pioli e nel d.s. Daniele Pradè. È questo il messaggio che arriva direttamente dal presidente Commisso, anche se all’interno del Viola Park (e a New York) nessuno sottovaluta la crisi più nera della gestione dell’attuale proprietà viola”.

“La Fiorentina come la Roma dell'anno scorso”

In taglio basso presente un'intervista: “Mi fido di Pioli ma i tifosi gli stiano vicino Il rumore risveglia, il baccano fa danni”. Ovvero: “Sabatini, decano dei dirigenti sportivi: la Fiorentina può essere la Roma di un anno fa”.