Flachi: “Oggi la Fiorentina non si può salvare. Ranieri si accorge ora che la squadra è ultima in classifica?”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, analizzando la situazione complicatissima di classifica della Fiorentina attraverso varie tematiche attuali.

‘La vedo dura che questa Fiorentina si salvi’

“Non ci si può esaltare per quanto visto a Bergamo, è ancora troppo poco per andare a cercare la salvezza. I giocatori finora sono stati piatti, Vanoli deve provare a trovare soluzioni nuove. Il Genoa lo sta facendo, ad esempio, qualcosa sta facendo intravedere. La Fiorentina ha dei lampi, ma poi spegne subito la luce, non è compatta, manca di carisma. Si fa una fatica enorme a fare un’azione. La vedo dura che questa Fiorentina si salvi, le altre squadre in lotta, più abituate alla corsa salvezza, fanno meno fatica. La Fiorentina oggi non si può salvare. Qui non si incazza mai nessuno… ma i giocatori che sono a Firenze da 3-4 anni, dove sono? Nessuno ha mai preso una posizione. Ranieri si è accorto ora di essere ultimo in classifica? Sono mesi che la squadra è in fondo, e esce fuori oggi? Ma 4 partite fa dov’era, cos’hanno fatto per uscirne?”.

‘Kean? Deve dialogare di più con la squadra’

“Kean non è stato fortunato lo scorso anno, ha segnato 20 gol e la maggior parte se li è creati da solo con le sue devastanti qualità. La voglia di fare gol ora lo sta mettendo in difficoltà, deve giocare di più con la squadra, dialogare di più coi compagni senza cercare sempre il corpo a corpo. Deve saper scaricare la palla, non andare sempre nell’uno contro uno cercando la soluzione personale”.