Il portale spagnolo Deportes COPE Valencia parla oggi dell'arrivo in giallorosso di Lucas Beltran dalla Fiorentina. Un innesto in attacco arrivato all'ultima ora di mercato, dopo che l'obiettivo offensivo era chiaro già da diverso tempo per gli uomini di mercato del Valencia.

Una scelta… Non di primo gradimento

Ma Beltrán non era il primo della lista, né il secondo, e nemmeno il quinto della lista di preferiti, scrive il portale spagnolo. L'acquisto di un attaccante, che era la priorità per l'allenatore, è stato ritardato perché sono cadute varie piste gestite dalla società per l'attacco.

L'affare

Un paio di settimane fa il Valencia aveva parlato con gli agenti di Lucas Beltrán della possibilità di vestire la maglia giallorossa. Quell'interesse e l'urgenza, sono diventati un'offerta per la Fiorentina a metà pomeriggio di ieri, con i viola che avrebbero preferito trasferirlo in un'altra squadra. Ma la volontà del giocatore di andare a Valencia ha fatto sì che l'affare si concludesse.