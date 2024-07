Dopo il respingimento del ricorso della Fiorentina per bloccare i lavori allo stadio Artemio Franchi, arrivano le prime parole in proposito del sindaco di Firenze, Sara Funaro.

“Incontro cordiale e disteso con Ferrari”

“Intanto andiamo avanti con i lavori - ha detto la Funaro a Lady Radio - che sono necessari per riqualificare il nostro stadio. Ovviamente ci deve essere attenzione per i tifosi. Ho avviato le prime interlocuzioni con la Fiorentina e ho avuto un incontro interlocutorio con il direttore generale, Alessandro Ferrari. E' stato un colloquio cordiale e molto disteso, mi auguro che si possa continuare in questa direzione”.

“Andare avanti coi lavori interesse prioritario"

E poi: “Il nostro prioritario interesse è andare avanti con i lavori, riqualificare lo stadio e nel contempo mantenere un rapporto che sia collaborativo col club. Abbiamo iniziato ad affrontare le questioni più urgenti per partire col campionato, poi ci impegneremo per recuperare i fondi mancanti”.

“Sul Padovani invece…”

Si fa avanti l'ipotesi Padovani per la prossima stagione: “Nell'incontro avuto con la Fiorentina non abbiamo affrontato questo argomento - ha concluso la Funaro - ricordo che la riqualificazione di questo impianto è stata fortemente voluta dall'amministrazione”.