Lega Serie A risponde a muso duro a Lotito riguardo allo spostamento della partita di mercoledì contro il Genoa

Pronta risposta della Lega alla richiesta della Lazio di spostare la partita di mercoledì contro il Genoa, in contemporanea a quella della Fiorentina: il patron biancoceleste Claudio Lotito aveva richiesto un ulteriore spostamento della partita, in quanto avrebbe voluto portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio al Papa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quanto trapela da ambienti di Lega Serie A è che non ci sia possibilità che questa richiesta della Lazio venga esaudita. Dunque, con ogni probabilità si procederà col normale calendario annunciato ieri, con le partite spostate a domani sera, alle 18.30.