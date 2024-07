La Fiorentina scavalla luglio senza centrocampo: Palladino e un impatto fuori da Monza forse più tosto del previsto

Forse se lo aspettava, di sicuro non ci sperava: la prima avventura lontano da ‘casa’ per Raffaele Palladino, versione allenatore, non è certo delle più semplici, in gran parte per lo stallo che vige sul mercato della Fiorentina. In particolare a centrocampo.

La società viola ha salutato ormai da un mese ben cinque calciatori in quel reparto, rimanendo con il solo Mandragora da interprete di ruolo, adattando Barak e immaginandosi Bianco. Per il resto Amatucci è già ripartito in prestito e dal mercato ancora non è arrivato nessuno. Il fatto che domani sia agosto e che tra 18 giorni la Fiorentina debutti in campionato autorizza a un po' di preoccupazione, anche perché il più vicino, Tessmann, anche qualora vada in porto non sarà subito a disposizione, causa Olimpiadi.

Subito un bel test complicato per Palladino, che già prima di cominciare, sarà costretto a fare di necessità virtù e ad adattare qualche idea. Un film già visto con Italiano.