Bonaventura e un contributo già offerto a Spalletti: il jolly di Italiano pronto alla panchina con l'Ucraina

L'impegno di Jack Bonaventura con la maglia azzurra dovrebbe essersi concretizzato più che altro con la sfida di venerdì contro la Macedonia del Nord: per la sfida decisiva di domani sera contro l'Ucraina a Leverkusen il centrocampista viola dovrebbe lasciare spazio a Frattesi. Un elemento positivo anche per Italiano, che lo aspetta per tornare in campo a San Siro contro il Milan, in una gara molto sentita dal classe '89.