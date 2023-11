Manca poco più di un mese all'inizio della sessione di mercato invernale, eppure la Fiorentina ha già non poche questioni sul tavolo da risolvere. Ci sono situazioni che, soprattutto a lungo termine, posso fortemente influenzare il futuro della squadra.

A cominciare da Arthur Melo, praticamente imprescindibile per il buon funzionamento del centrocampo viola. Il brasiliano è tornato a esaltarsi; lo stesso agente, Federico Pastorello, ha più volte ringraziato il club per l'opportunità. Ma ha anche ricordato di come manchino, per ora, i presupposti per un eventuale riscatto.

D'altronde, la cifra formalmente pattuita è di 20 milioni di euro. Sopraggiunge anche un problema non di poco conto, l'ingaggio, per quest'anno interamente pagato dalla Juventus. Si tratta di circa 5,5 milioni di euro netti a stagione.

Non se n'è mai andata, invece, la questione Tommaso Baldanzi. La Fiorentina è andata davvero vicina a chiudere l'affare quest'estate, ma il caso Castrovilli ha inevitabilmente rallentato la pista. Il club viola non vuole mollare la presa sul talento classe 2003, anche se provarci in inverno sarà più difficile. Corsi non è propriamente convinto nel lasciar partire a gennaio quello che probabilmente è il miglior giocatore della rosa azzurro.

In caso di acquisto, che fare con l'ex numero 10 viola? E il resto del centrocampo? Con un Infantino che non vede il campo da inizio stagione e un Barak ancora sulla via del recupero, ci sarebbero importanti riflessioni da fare.

E i temi non si chiudono qui. Tra la ricerca di maggiore incisività sugli esterni, le punte in difficoltà e un pacchetto di difensori centrali da migliorare e in ostaggio della discontinuità di Mina… ci sarà tanto di cui parlare. E sarà un mercato utile per misurare lo spessore delle ambizioni europee della Fiorentina.