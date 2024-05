La sconfitta con il PAOK costa cara a Terim: l'ex tecnico della Fiorentina esonerato dal Panathinaikos

Fatih Terim non è più l'allenatore del Panathinaikos. La pesante sconfitta per 4-1 contro il PAOK, con conseguente sorpasso in classifica da parte dell'Olympiakos, è costata l'esonero all'ex tecnico della Fiorentina. D'altronde, con questa sconfitta, il club di Atene non ha più chance di vincere il campionato.

Nuova chance per Dragowski?

Al posto di Terim, secondo sportday.gr, dovrebbe arrivare Christos Kontis, già collaboratore di Jovanovic sulla panchina del Panathinaikos. Chissà che con il nuovo tecnico l'ex portiere della Fiorentina Dragowski non possa guadagnarsi qualche chance in più di essere riscattato al termine della stagione.