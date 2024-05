Via alla vendita libera dei biglietti per Olympiakos-Fiorentina: attesa impennata, settore viola verso un insperato sold out

Sale l'attesa per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Alle 11 di questa mattina inizierà infatti la vendita libera dei tagliandi per l'atto finale ad Atene anche per i non abbonati, che non ad oggi non avevano avuto l'opportunità di accedere al botteghino online.

Anche tutti i titolari di InViola Premium/Gold Card, dunque, potranno richiedere il codice inserendo la propria tessera InViola insieme alla data di nascita. Il codice richiesto sarà valido fino a fine vendita e permetterà di acquistare un solo biglietto per il settore per cui è valido. Nonostante le difficoltà del viaggio, con l'apertura della vendita si stima un'impennata di tagliandi venduti, a ieri stimati a 5.000 unità sugli 8.000 totali riservati ai tifosi viola. Adesso è più facile pensare a un sold out anche nel settore dei supporters gigliati.