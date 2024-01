Un Sassuolo bastonato in Coppa e in piena lotta salvezza, ma con la consapevolezza di non poter fare di peggio. Mind the gap, Fiorentina

Non potrebbe esserci avversario più facile per la Fiorentina al rientro in campionato dopo le feste. Sulla carta. In teoria, una squadra che è in piena zona salvezza e che arriva inoltre da un 3-1 subito in Coppa, non può spaventare un'altra che è in lizza per la Champions League. Sulla carta.

Fine della pacchia

Il Sassuolo di Dionisi, dalla promozione dei nero-verdi più di dieci anni fa, non potrebbe trovarsi in una condizione peggiore. Con una difesa (e un Consigli) che fa acqua da tutte le parti e con un attacco che non regala più le stesse gioie. Che sia finita la pacchia del Mapei? Attenzione a non sottovalutare l'avversario.

Impegni più importanti all'orizzonte

Proprio perché sono molto inguaiati in classifica, potrebbero mettere in seria difficoltà una formazione che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. E mettiamoci pure che la partita di martedì col Bologna vale tantissimo per la Viola di Italiano. Attesa anche dalla Supercoppa fra poco meno di due settimane. Sassuolo dunque scarso? Probabilmente il peggiore degli ultimi anni, ma proprio per questo motivo il classico gradino su cui si inciampa sempre.