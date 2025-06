E il sogno Frendrup? Impossibile pretendere un altro sconto dal Genoa e allora Barak e Sottil potrebbero tornare utili

I due identikit di mercato tracciati dalla Fiorentina sono piuttosto chiari, secondo Tuttosport: un regista o simil tale e un attaccante, a prescindere da Kean. Per questo si parla di Bernabè, Traorè ed anche di Morten Frendrup: con il Genoa la Fiorentina ha appena chiuso positivamente l'affare Gudmundsson ma chiedere uno sconto anche sul danese sarebbe utopia. Per questo le carte per abbassare le richieste, oltre i 20 milioni, potrebbero essere ad esempio Sottil e Barak, di ritorno dai rispettivi prestiti.