Ex portiere di lungo corso in Serie A, Nando Orsi a Lady Radio analizza vari aspetti della situazione attuale in casa viola, soffermandosi su tante tematiche, da quella dell'allenatore alla rosa gigliata ai suoi obiettivi.

‘Se Italiano lascerà Firenze non sarà semplice confermare i risultati per chi verrà dopo’

‘La Fiorentina con Italiano ha raggiunto dei risultati in questi anni, ottenendo due finali. Forse ne farà pure altre due. Ho seguito spesso la Fiorentina, e l’ho vista migliorata da tre anni a questa parte. Poi si può discutere sulla gestione di certe partite, grave è stata la sconfitta in finale di Conference League, certamente. Italiano però si è modificato anche su vari aspetti. Se andiamo a vedere il campionato, per me il posto della Fiorentina è quello, è ancora in lotta per risalire. Si può sempre migliorare, ma il lavoro di Italiano alla Fiorentina è buono. Se dovesse andar via lascerebbe a chi arriva dopo risultati difficili da confermare".

‘Con l’Atalanta sarà una sfida alla pari. L'assenza di Gonzalez pesa per la Fiorentina'

“Ovvio che le Coppe tolgono tanto, soprattutto alle squadre che non hanno un certo tipo di organico. Indubbiamente però sono due traguardi importanti per la Fiorentina ed è giusto provarci. Il campionato però conoscendo Italiano non verrà mollato; ci sono due partite con l'Atalanta che sembra favorita, ma ci sono dei ragionamenti da fare tra andata e ritorno e le squadre partono alla pari. Se la sono sempre giocata e mi aspetto una bella partita. L'assenza di Gonzalez ha influito tanto; se togli Leao al Milan togli tanto, idem per l'argentino alla Fiorentina. Le squadre buone hanno uno/due giocatori e se gli togli il 60% delle partite si va in difficoltò, vengono a mancare tante cose. La Fiorentina ha patito questa assenza e il suo recupero non è stato di quelli eccelsi; è ancora in difficoltà, mentre sarebbe il giocatore che ti dovrebbe spaccare la partita”.