Gasperini: "Solo noi e la Fiorentina siamo ancora dentro a tre competizioni. Italiano ha le idee chiare su come preparare la partita"

Prosegue la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Il tecnico dell'Atalanta si sofferma su molti aspetti della gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.

‘Le vittorie danno una spinta superiore, tutti stanno facendo bene’



"Se fai un gol in più vinci (ride, ndr). Le vittorie ti danno delle svolte importante, ti dà una spinta notevolmente superiore. In attacco tutti i giocatori stanno facendo bene, Touré ha realizzato due gol in due partite con la sua nazionale, aspettiamo di recuperare De Ketelaere. Abbiamo una buona solidità, i giocatori sono abituati a giocare tante partite. Hien ci ha dato una bella solidità dietro, nel finale di stagione il rendimento in attacco potrà darci molto, mi aspetto molto dagli attaccanti per poter scalare la classifica".

"Domani Gritti in panchina? Tullio è prima di tutto un amico, calcisticamente siamo insieme da tanti anni. Mi dispiace perdere le due semifinali di Coppa Italia con questa squalifica che è maturata a Milano con lo scontro tra De Roon e Gabbia. Comunque vedrò le due semifinali dalla tribuna, si vede meglio. Carnesecchi è cresciuto giocando, in alcune partite è stato decisivo. Avrebbe bisogno di un po' di ammorbidente sui piedi...(ride, ndr).

‘Ho alcuni dubbi, deciderò oggi su due tre ruoli. E Scalvini…’

"Scalvini? Ha fatto degli accertamenti oggi, ci vorranno un po' di settimane. Pensavamo peggio, pensavamo che non potesse recuperare per la fine della stagione, ma riusciremo a recuperarlo. Su due-tre ruoli deciderò oggi. A Napoli abbiamo fatto bene sul piano tecnico, abbiamo sbagliato meno passaggi, abbiamo difeso bene, siamo stati molto bravi nella fase difensiva. Questo è sintomo di una squadra che sta bene fisicamente, il fatto di aver cambiato più giocatori è dovuto al fatto che tanti erano stati in nazionale e che giochiamo tante partite, ho sempre bisogno di vedere gente pronta e al meglio della condizione".

‘All’andata con la Fiorentina è stata una bella partita, l'abbiamo persa per…'

"Come la preparerà Italiano? Ha le idee molto chiare su come prepararla, avevano questa partita col Milan, molto importante per il campionato. Non è questione di un giocatore o un altro...All'andata è stata una bella partita, con dei momenti in favore nostro, su una palla messa da noi dentro l'area abbiamo perso la partita. Comunque abbiamo pareggiato negli scontri diretti un po' con tutte le squadre coinvolte in quella zona, siamo sicuramente più attenti. Non ci sono mai state stagioni in cui non siamo stati dentro fino alla fine. Restare in tre competizioni non ti capita tutti gli anni, siamo soltanto noi e la Fiorentina, avvertiamo l'importanza del momento".