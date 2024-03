Pedullà: "Gudmundsson alla Fiorentina ci sarebbe andato, ma gli hanno spiegato che..."

Il giornalista Alfredo Pedullà, in un suo editoriale pubblicato sul sito di SportItalia è tornato a parlare delle sorti di Albert Gudmundsson, trattato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale.

“Una bella pepita di mercato”

“Albert Gudmundsson sarà una bella pepita di mercato - ha scritto Pedullà - Per il Genoa la valutazione di Gudmundsson a gennaio non era inferiore ai 35 milioni”.

“Gudmundsson sarebbe andato alla Fiorentina, ma…”

E poi: “Gudmundsson alla Fiorentina ci sarebbe andato lo scorso gennaio, poi gli hanno spiegato che sarebbe stato meglio attendere un’opzione estiva e lui non ha battuto ciglio. Ma negli ultimi giorni, credeteci, non si è promesso al suo prossimo club semplicemente perché la situazione è ferma e ci sarà tempo per entrare nel vivo”.