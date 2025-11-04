Zenga: "Kean è forte soltanto se gioca da solo. Con Dzeko e Piccoli invece..."
A Sky Sport è stata fatta un'analisi sul momento attuale della Fiorentina, ultima dopo la decima giornata di Serie A. A parlarne l'ex portiere Walter Zenga:
“Kean non ci sta bene con Dzeko…"
“I giocatori bravi non sempre vanno bene insieme, le caratteristiche devono essere complementari l’uno con l’altro. Metti ad esempio uno come Kean… è forte se gioca da solo, ma non se gli affianchi Dzeko e spendi più di 25 milioni per Piccoli”.
Poi su Gudmundsson
“E in più c'è anche Gudmundsson… Solo da questo si possono capire le tante cose che non sono andate per il verso giusto a Firenze”.
