L'ex calciatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato del prossimo impegno di campionato della Viola, contro la Roma, a margine del Premio Fortunato al CONI. Ecco le sue parole: “Sarà una bella partita, entrambe vivono un buon momento. Evidente il vantaggio umorale giallorosso, con 70mila persone a incitare la squadra, però la Fiorentina ha fatto buoni risultati, soprattutto in trasferta”.

Su Mourinho e Italiano: “Il portoghese non si può non elogiare, basta la sua bacheca. Ma a me piace molto Italiano, è un ottimo tecnico, moderno. Vive il suo credo e punta sulla fase offensiva. I due potranno diventare protagonisti, più durante la partita che prima. Secondo me ci divertiremo”.