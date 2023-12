Prosegue il lavoro in gruppo di Kumbulla, può puntare alla panchina contro la Fiorentina. Smalling ancora out, a centrocampo per Mourinho...

La Roma prepara la gara contro la Fiorentina, in programma domenica sera all'Olimpico. Jose Mourinho deve fare ancora i conti con la pesante assenza di Chris Smalling, out ormai da tempo. La speranza dichiarata anche dal tecnico è che torni a cavallo dell'anno nuovo.

Migliorano, invece, le condizioni di Marash Kumbulla. Prosegue il suo lavoro in gruppo, aumenta la fiducia per una possibile convocazione contro la Viola (impensabile la titolarità). Come riporta Forzaroma.info, si allenano regolarmente anche Pellegrini e Renato Sanches, entrambi candidati a un posto negli undici di partenza della Roma.