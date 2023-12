La Roma torna in campo in vista della Fiorentina: un infortunato si allena in gruppo, ma contro la Viola...

La Roma è tornata in campo per allenarsi in vista del match di domenica contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. I giallorossi hanno svolto la sessione con in gruppo i calciatori che non sono partiti da titolari contro il Sassuolo.

Tra loro c'è Pellegrini, che è entrato nel finale di gara al Mapei Stadium e che va verso una maglia da titolare contro la Fiorentina. In gruppo c'è anche Kumbulla, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio. Il difensore albanese però non dovrebbe farcela per rientrare contro i viola.