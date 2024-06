Autore di una doppietta nel primo tempo contro l'Atalanta, l'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti ha preso parola nell'intervallo a DAZN.

“Doppiamo rispettare il calcio e la nostra gente”

Belotti afferma: “E' sempre una partita, c'è in ballo il nostro onore e il nostro rispetto per il calcio. E' giusto entrare in campo e fare la nostra partita, rispettando la gente”.

“Dopo mercoledì serve una prova importante”

E poi aggiunge: "Anche pensando alla gare di mercoledì, era giusto fare una prestazione importante".