Milenkovic: "Tanta delusione dei giorni scorsi, fa male non aver regalato un sogno a Firenze che se lo meritava"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è intervenuto a DAZN prima della gara contro l'Atalanta per commentare la bruciante sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiakos.

“C'è stata tanta delusione nei giorni scorsi”

Milenkovic si esprime così: “Nei giorni scorsi c’è stata molta delusione. Non siamo riusciti a regalare un sogno alla città, fa male davvero non esserci riusciti".

"Abbiamo sentito tutta la città"

E aggiunge: "Noi in finale abbiamo sentito l’intera città, sia ad Atene che a Firenze. Ci dispiace tanto non essere riusciti a regalare un sogno, perché la città se lo meritava”.