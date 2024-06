Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: sorpresa Martinelli in porta, a centrocampo ci sono Maxime Lopez e Duncan. Nessuna rivoluzione in attacco

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto le sue scelte per l'ultima gara stagionale contro l'Atalanta. In porta c'è a sorpresa il terzo portiere Martinelli, che debutta così ufficialmente in prima squadra. Al centro della difesa ci sono Martinez Quarta e Ranieri, ai lati Kayode e Biraghi, con Parisi che parte ancora una volta dalla panchina. A centrocampo giocano Maxime Lopez e Duncan. Nessuna rivoluzione sul fronte offensivo: partono dal primo minuto Gonzalez, Beltran e Castrovilli, c'è Belotti unica punta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti.