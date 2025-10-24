Chi sono i difensori centrali italiani dal valore più alto? Spicca un giovane della Fiorentina

Tra i difensori centrali italiani dal valore di mercato più alto, c'è un giocatore della Fiorentina che inevitabilmente spicca. Pietro Comuzzo, classe 2005, ha impressionato soprattutto nella scorsa stagione e adesso è tra i più preziosi.

Comuzzo e Ranieri in una speciale classifica sui difensori

Transfermarkt ha sfilato la speciale classifica dei difensori italiani con il valore di mercato più significativo. Il primo posto non è difficile da indovinare, c'è Alessandro Bastoni (80 milioni). A 25 milioni di euro, tuttavia, al pari di Giovanni Leoni, c'è proprio Pietro Comuzzo della Fiorentina. In classifica rientra anche Luca Ranieri, decimo con 12 milioni.